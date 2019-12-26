عبد الواحد: الحكومة التي نريدها يجب تحريرها من العسكر

دعا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لتوحيد منبر التفاوض لكل القضايا الوطنية على ان تتم المفاوضات داخل السودان، وشدد على ضرورة تسليم الرئيس السابق عمر البشير وبقية المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية.

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وقال عبد الواحد خلال مخاطبته عبر “الاسكا بي” احتفالات الذكرى الاولى لثورة ديسمبر بقاعة الصداقة مساء امس بحسب آخر لحظة: “قضية السلام واحدة في دارفوروالمنطقتين وكجبار والشرق ولا بد تكون في منبر واحد”، وأضاف: ” يجب ان يتم ذلك داخل السودان وليس بالخارج”.

وأوضح عبد الواحد ان الحكومة التي يريدونها بقيادة حمدوك يجب ان تكون من المستقلين وتحريرها من العسكر، ونوه الى المدنية لم تكتمل بنسبة 100%، ودعا الشباب الثوار لحراسة مكتسبات الثورة، وحذر عبد الواحد من مؤامرة لخصها في عدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية وعلى رأسهم الشبير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)