السلطات تشن حملة مفاجئة على السوق الموازي وتوقف (23) تاجراً

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : أخبار 31 مشاهدة شنت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أمس حملة مفاجئة على تجار السوق الموازي للغملات بالخرطوم، وألقت القبض على (23) تاجر عملة. Advertisements وقال مصدر إن شعبة عمليات الخرطوم رصدت نشاطاً مكثفاً لمجموعات تمارس التعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي، بالبيع والشراء في الطرقات الرئيسية. وأضاف المصدر أن المباحث شنت حملة واسعة استهدفت وسط الخرطوم وألقت القبض على (23) متهماً وضبطت بحوزتهم دولارات وريالات سعودية ودونت ضدهم بلاغات بحسب صحيفة السوداني، وفقاً للمواد (5) من قانون النقد الأجنبي و(68/100) من القانون الجنائي بقسم الشرطة المجتمعية بالمقرن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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