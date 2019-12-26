أمر قبض في مواجهة (أيلا)

التاريخ: 26-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أصدرت نيابة المال العام بالبحر الأحمر، أمر قبض في مواجهة رئيس الوزراء، والي البحر الأحمر الأسبق محمد طاهر ايلا. Advertisements ووجه قرار بتوقيع وكيل النيابة طارق عبد اللطيف موسى بحسب آخر لحظة، أي رجل شرطة بتنفيذ أمر القبض على الوالي الأسبق في الدعوى الجنائية رقم (55/ 2019).

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