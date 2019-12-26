تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * رفض وانتقادات واسعة لميزانية 2020 * الحرية والتغيير: وزير المالية تقليدي وغير مبدع * (الشفافية) تطالب الحكومة بكشف الاتفاق مع شركة خاصة حول صادر الذهب السوداني: *مصرع (20) شخصاً بينهم (13) جثة متفحمة في حادث بطريق الخرطوم مدني * توافق بين الحكومة وقوى الحرية على ميزانية مؤقتة لـ (3) أشهر * إجراءات تأمينية مشددة بشأن طعام البشير ورموز نظامه بسجن كوبر المجهر: * الحكومة تتجه لاعتماد ميزانية مؤقتة وتؤجل رفع الدعم عن المحروقات * الشيخ (العدسي) يكشف لـ (المجهر) قضايا وأسرار (الماسونية) في السودان الجريدة: *قوى الحرية: الموازنة لا تعبر عن الشعب السوداني Advertisements * عبد الواحد يطالب بتوحيد منبر التفاوض ونقل الاجتماعات الى داخل السودان آخر لحظة: * الشباب لـ (حمدوك): (أرفع بس) * توافق على (14) والياً وعرمان يدعو لتغيير وزراء * أمر قبض لـ (إيلا) واعتقالات لتجار عملة الدار: * أمر قبض في مواجهة (ايلا) * حمدوك: لن يهدأ لنا بال حتى نتأكد من محاسبة كل مجرم * العريس المبرأ: تألمت من القبض علىّ في ليلة الحناء * مصرع عشرين شخص حرقاً إثر حادث مروري مروع بطريق الموت * سائق عربة يحاول قتل شرطي مرور والقبض عليه * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس والرياضيات المتخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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