قطر تصدر بيانا هاما بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت الخارجية القطرية بيانا بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين معظمهم نساء وسقوط جرحى من قوات الأمن.

ففي تعليقها على الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في إقليم سوم شمالي بوركينا فاسو، أعربت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم.

وجددت الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، معبرا عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وقالت السلطات في بوركينا فاسو إن مسلحين قتلوا 35 مدنيا، معظمهم نساء، يوم الثلاثاء بعد أن هاجموا موقعا عسكريا في إقليم سوم بشمال البلاد وإن نحو 87 من المسلحين وقوات الأمن المحلية لقوا حتفهم في الاشتباك.

وأعلن الرئيس روك مارك كابوريه الحداد الوطني ليومين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقع الحادث في أعقاب هجوم شنه إسلاميون متشددون على قافلة حافلات تقل عمال مناجم في نوفمبر/تشرين الثاني فقتلوا نحو 40 شخصا.

وقالت الحكومة في بيان منفصل “قتل الإرهابيون، لدى فرارهم، 35 مدنيا بينهم 31 امرأة بطريقة تتسم بالخسة”. وأضافت أن 80 متشددا وسبعة من أفراد الأمن لقوا حتفهم في قتال في وقت سابق.

وكانت بوركينا فاسوا في وقت من الأوقات جزءا هادئا نسبيا في منطقة الساحل، لكن امتد إليها عنف الجماعات الجهادية والإجرامية من جارتها الشمالية مالي التي تعمها الفوضى.

وأودت هجمات على مدى العام المنصرم بحياة المئات وشردت زهاء مليون شخص.