طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في قطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شن الطيران الحربي الاسرائيلي الليلة غارات على مواقع شمال قطاع غزة دون وقوع ضحايا أو إصابات.

رام الله – سبوتنيك. وقال شاهد عيان لوكالة “سبوتنيك”: “أطلقت مروحيات الاحتلال صواريخ عدة على مواقع شمال قطاع غزة حيث سقطت في أراض زراعية مفتوحة”.

وأضاف الشاهد: “وشنت المقاتلات الجوية الاسرائيلية غارات أخرى على مواقع جنوب قطاع غزة حيث دوت أصوات انفجارات في المنطقة دون ان تحدث الصواريخ أية أضرار”.

وتأتي جولة التصعيد بعد اعتراض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء باتجاه مدينة عسقلان شمال القطاع، أثناء مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو في مهرجان انتخابي في المدينة. المادة السابقة حفتر يجتمع بقيادات جيشه ويصدر تعليمات بشأن العمليات العسكرية في طرابلس المقالة القادمة قطر تصدر بيانا هاما بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين

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