حفتر يجتمع بقيادات جيشه ويصدر تعليمات بشأن العمليات العسكرية في طرابلس

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة، مع ضباط غرفة العمليات لجميع المحاور، لمتابعة سير العمليات العسكرية في طرابلس.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها، إن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر اجتمع في مقر القيادة العامة في الرجمة بضباط غرف العمليات لكافة المحاور، وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وتوجيه تعليماته”.
وحسب البيان، أوصى المشير خليفة حفتر، بضرورة استمرارية الإنضباط العسكري داخل المحاور، وحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.
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