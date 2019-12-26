"سلمان للإغاثة" يجري 40 عملية جراحية في السودان

الخميس 26 ديسمبر 2019

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 40 عملية جراحية منها 5 عمليات لجراحات القلب المفتوح و35 عملية قسطرة قلب بمدينة الخرطوم، وذلك في اليومين الثالث والرابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للبالغين في جمهورية السودان.



ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 73 جراحة، 9 منها لجراحات القلب المفتوح و64 عملية قسطرة قلب.

وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 110 عمليات جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة الخرطوم، ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة من خلال المركز تجاه المحتاجين بمختلف الدول حول العالم دون تفرقة أو تمييز.

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كما أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش خلال اليوم الخامس من الحملة 137 عملية جراحية منها 130 للرجال و7 للنساء، ليصل مجموع ما جرى إنجازه منذ بدء الحملة 652 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

وقدمت عيادات مختبر التحاليل والأشعة التخصصية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 1174 مراجعاً بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأعرب اللاجئون السوريون عن شكرهم الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على المساعدات الطبية المقدمة لهم، معربين عن رضاهم عن جودة الخدمات التي تقدم داخل العيادات، وتوفير الأدوية التي يحتاجونها بشكل مستمر، سائلين الله العلي القدير أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.