حركة “عقار” تدعو للوحدة مجدداً مع “الحلو”

التاريخ: 25-ديسمبر-2019
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رحب الأمين العام للحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، إسماعيل جلاب، بالتوقيع على الاتفاق الإنساني ووقف العدائيات، ودعا جلاب إلى ضرورة وحدة الحركة الشعبية، مبيناً أن الحركة سترسل وفداً من أجل إجراء المصالحات وإعادة بناء وتنظيم الحركة الشعبية بالنيل الأزرق.
وقال خلال مخاطبته احتفالية الحركة الشعبية بمدينة الدمازين الأربعاء “عبر الهاتف” بحسب (شبكة الشروق)، إن التوقيع على إيصال المساعدات الإنسانية تم بموجبه تكوين ثلاث لجان مشتركة بكل من “الخرطوم، كادوقلي، الدمازين” وستتوجه هذه اللجان للمدن الثلاث للبدء الفوري في تنفيذ الاتفاقية.
وقال جلاب إن أهداف الحركة الشعبية المستمدة من رؤية السودان الجديد ووحدتنا في التنوع وحسن إدارته، جاءت متسقة مع شعارات ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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