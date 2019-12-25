إعفاء وتعيين مدراء إدارات بصحة سنار

أصدر وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار د. علم الهدى مصطفى أبو كليب قراراً وزارياً رقم (15) للعام 2019م قضى بإعفاء وتعيين مدراء ادارات بوزارته. حيث أعفى القرار مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية الأستاذة سامية عبيد ريس ومدير إدارة الإسرة والطفل والتنمية الريفية كوثر أحمد الطيب ومدير مركز الأطراف الصناعية إبراهيم محمد عثمان ومدير مجلس رعاية الطفولة عايدة علي الفكي. Advertisements وقضى القرار بتعيين بدور عبد القادر سبيل مديراً للرعاية الاجتماعية وصفاء عبد العزيز سليمان لإدارة الأسرة والتنمية الريفية والهادي الخير هلال مديراً لمركز الأطراف الصناعية وعبير معاوية شرف الدين مديراً لمجلس رعاية الطفولة. وجاء القرار عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م وفي إطار إنفاذ موجهات حكومة الفترة الانتقالية لإصلاح الخدمة المدنية، ووجه القرار الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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