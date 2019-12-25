إصابات خفيفة للمواطن الذي تعرض لهجوم من نمر بالسعودية

قالت البعثة السودانية بالرياض إن المواطن السوداني محمد عبد الرحمن المقيم في جدة والذي تعرض لهجوم مؤسف من أنثى نمر آسيوي بحديقة “الملز” بالرياض السبت الماضي، بحالة صحية جيدة، ويتلقى العلاج بمستشفى الشميسي.

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وأضافت بأن البعثة تحركت فور تلقيها نبأ الحادث بفريق ترأسه الوزير المفوض المعتز أحمد إبراهيم ضم عدداً من المسؤولين بالسفارة والأجهزة ذات الصلة، إلى مدينة الملك سعود الطبية (مستشفى الشميسي) بالرياض، حيث يتلقى المواطن العلاج تحت إشراف طبيب سوداني.

وقالت السفارة بحسب صحيفة الصيحة، إن السوداني أصيب بجروح مؤثرة ومتفرقة في جسمه، بجانب كسر في إحدى فقرات العنق، وطمأنت البعثة أسرته، وأكدت أن حالته مستقرة، وأنها ستجرى اتصالات ومتابعات لمعرفة أسباب الواقعة، ولفتت إلى أن طاقم الحراسة بذل جهداً لإنقاذ الشاب بإطلاق رصاصات مخدرة على أنثى النمر لشل حركتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)