المريخ يضرب بقوة وينفرد بصدارة الممتاز

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الخليج 365 :
المريخ يسترّد الصدارة بعد سحقه منافسه الشرطة القضارف برباعية نظيفة، ويصل إلى النقطة الـ”35″.
ضرب المريخ الخرطوم بقوةٍ، وانفرد بصدارة الدوري الممتاز بعدما تغلّب على ضيفه الشرطة القضارف بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأربعاء” ضمن المرحلة التاسعة من منافسة الدوري الممتاز.
وتبادل أهداف”الأحمر” كلاً من سيف تيري”هدفين”، رمضان عجب، السماني الصاوي.
وبالنتيجة رفع المريخ رصيده إلى” 35″ نقطة، أمّا الشرطة القضارف فتوقف في”10″ نقاط
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