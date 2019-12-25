السلطات تأمر بالقبض على محمد طاهر ايلا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت النيابة العامة بولاية البحر الأحمر أمر قبض في مواجهة والي الولاية الأسبق رئيس مجلس الوزراء السابق محمد طاهر أيلا. وحسب أمر القبض الصادر من وكيل نيابة المال العام بالولاية طارق عبد اللطيف عيسى فإنه بناء على الدعوى رقم (٥٥) ٢٠٠٩م تم تحرير أمر القبض في مواجهة أيلا.

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