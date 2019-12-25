الموسيقار (ود اللمين) ونانسي والصادق يغادرون للرياض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : غادر أمس الفنان الكبير محمد الأمين والفنان الشاب حسين الصادق والفنانة نانسي عجاج للمملكة العربية السعودية، للمشاركة في (ليلة محبة للسودان) التي تنظمها هيئة الترفيه بالسعودية ضمن مهرجان موسم الرياض، ويغني الثلاثي بحسب صحيفة آخر لحظة، مساء الغد في حفل ساهر بمسرح أبوبكر سالم بالعاصمة الرياض.

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