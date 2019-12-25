مجموعة مُتفلّتة من دولة الجنوب تغتال اثنين من المسيرية قُرب “ميوم”

التاريخ: 25-ديسمبر-2019
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اغتالت مجموعة مُتفلتة من رعايا دولة جنوب السودان، شخصين من “المسيرية” قرب منطقة ميوم، وأصابت ثالثاً حالته خطرة.
وأبلغ أحد ذوي الضحايا مصادر أمس، بأن الحادثة وقعت على الطريق الدائر المتجه إلى منطقة ميوم، وأوضح أن الضحايا كانوا مجموعة في طريقهم لسوق ميوم فهاجمتهم القوة، وقتلت منهم شخصين على الفور وأصابت ثالثاً بجراح وصفت حالته بالخطيرة.
وكشف مصدر أن أحد المتوفين اسمه “حماد بريكي”، وطالب الحكومة بالتدخل الفوري لحسم التفلتات المتكررة من رعايا دولة الجنوب، وقال بحسب صحيفة الصيحة، إن الحادثة تُعَد الرابعة خلال أقل من شهرين، وجميع الحوادث شهدت وقوع ضحايا من شباب المسيرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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