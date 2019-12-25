جلاب: أولوياتنا تحقيق وحدة السودان بمنح المنطقتين الحكم الذاتي

أكّد الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، خميس جلاب، أنّ أولويات “الشعبية” في التفاوُض مع الحكومة تحقيق الوحدة والسلام والتحوُّل الديمقراطي وبناء دولة القانون.
وقال جلاب لدى مُخاطبته حشداً جماهيراً للحركة بالدمازين بحسب صحيفة الصيحة أمس، بمُناسبة توقيع أول بروتوكول لإرسال المُساعدات الإنسانية ووقف العدائيات، إنّ اشتراطات الحركة تُركِّز على قضية الحكم الذاتي وحق التشريع للمنطقتين ليحكموا أنفسهم، إضافةً لاستخدام ثروات المنطقتين لصالحها وإعادة هيكلة القوات الأمنية واحترام التنوُّع العرقي والديني.
ودعا جلاب لضرورة التعاوُن مع قِوى الحُرية والتّغيير، وقال “على قحت أن تتجاوز الخلافات”، وأكّد جلاب أنّ أول شرارة للثورة انطلقت من الدمازين بتاريخ 13/12/2018، فيما طالب عضوية الشعبية بإجراء مُصالحات داخل الحركة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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