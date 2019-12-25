المالية: إجراءات لتخفيض سعر الدولار خلال أيّامٍ

وَقَفَ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، على مُبادرة شركة “الفاخر لتصدير الذهب” لتحقيق الاستقرار في سعر الدولار حتى يصل 60 جنيهاً خلال الأيام القليلة القادمة، وأكّد البدوي أنّ صادر الذهب سيسهم لحدٍّ كبيرٍ في احتياجات الدولة وفي تخفيض مُضاربات سعر الدولار بالسوق، ونوّه إلى أنّ هذه المُبادرة ليست حصرياً على شركة “الفاخر”، وقال إنّها خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار في سعر الدولار مُقابل الجنيه السوداني.

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وأوضح مُدير الدَّين العام والأصول الحكومية بوزارة المالية، علاء محيي الدين بحسب صحيفة الصيحة، أنّ هذه الخطوة هي ليست حكراً لشركة “الفاخر” للأعمال المُتقدِّمة المحدودة، وأكد أنّ هناك (40) شركة في مجال تصدير الذهب تقدّمت وتم النقاش والتفاوُض معها بوضع سياساتٍ واضحةٍ تعين هذه الشركات في تحقق الغاية المرجوّة من صادر الذهب وتضمن القُدرة التنافُسية بين الشركات المُصدِّرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)