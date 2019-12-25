مصرع سبعة أشخاص بعد انهيار بئر ذهب عليهم

التاريخ: 25-ديسمبر-2019 فى : حوادث 26 مشاهدة لقى سبعة أشخاص مصرعهم بعد انهيار بئر ذهب عليهم بمناطق تعدين الذهب بولاية نهر النيل. Advertisements وتعود التفاصيل عندما كان المتوفين يقومون بعملهم بمناطق التنقيب إنهار عليهم البئر، وعقب وقوع الحادثة المؤسفة تم الاتصال بشرطة دائرة الاختصاص حيث هب عدد كبير من المواطنين لمكان الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث استخرجت جثث المتوفين وبعد العمل الفني بحسب صحيفة الدار، بواسطة فريق المسرح أخذت للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وبعدها تم تسليم الجثث لذويهم لمواراتهم الثرى، كما دون بلاغ بالحادث بقسم شرطة دائرة الاختصاص. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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