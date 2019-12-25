التاريخ: 25-ديسمبر-2019 فى : حوادث 31 مشاهدة تقدم رقيب شرطة يتبع للإدارة العامة للسجون والإصلاح ببلاغ إلى شرطة سوق ليبيا أفاد في بلاغه بأن نزيلاً بسجن الهدى قام بشنق نفسه داخل حمامات السجن. Advertisements وبتلقي الشرطة للبلاغ تحركت عربة مسرح الحادث ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان إلى المشرحة ليقوم الطبيب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة ومن خلال التحريات اتضح بأن النزيل موقوف في بلاغ مخدرات وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً، كما قامت إدارة السجن بحسب صحيفة الدار، بمخاطبة الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكوم بالسجن (20) عاماً ينهي حياته بسجن الهدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.