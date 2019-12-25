إرهاب مواطن واتهامه بجريمة قتل

التاريخ: 25-ديسمبر-2019 فى : حوادث 12 مشاهدة دونت شرطة ولاية النيل الأبيض بلاغاً من أحد المواطنين سائق يقيم أم درمان وبموجب عريضة أفاد في بلاغه بأن متهمين حضرا إليه في الفندق الذي يقيم به وطلبا منه الحضور معهما لأنهما تابعين للمباحث وتوجد إجراءات في مواجهته لاتهامه بإرتكاب جريمة قتل وكان المتهمان يرتديان الزي المدني وأحدهما مسلح ببندقية كلاشنكوف ليقوما باقتياده إلى شارع كنانة وبالقرب من أحد الخلاوي تمكنو من نهبه مبلغاً من المال وجهاز موبايل، لتقوم الشرطة بحسب صحيفة الدار، بتدوين بلاغ بالحادثة، وإخطار أفراد المباحث بمتابعة البلاغ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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