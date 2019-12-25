مصرع ثلاثة أشخاص والشرطة تلقي القبض على إمرأة

تحقق الشرطة في وفاة ثلاثة أشخاص داخل منزل سيدة وتشير وقائع الحادثة إلى أنه تم إبلاغ شرطة السنط بولاية كردفان يفيد فيه المبلغ عن وفاة ثلاثة أشخاص تتفاوت أعمارهم ما بين الـ(20-30) عاماً.

Advertisements

عليه تم تكوين تيم من الشرطة للذهاب لمسرح الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وبأورنيك جنائي تم نقل الجثث للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة ليتضح أن المتوفين تسمموا نتيجة تناولهم لخمر ليتم القبض على صاحبة المنزل بحسب صحيفة الدار، ودون بلاغ تحت المادة 51 إجراءات ولا زال التحري جارياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)