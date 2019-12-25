ادارة المخدرات تضبط شبكات متعددة للمخدرات بالبلاد

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عدد (16981) قندول بنقو بولايات جنوب دارفور، النيل الأبيض، غرب كردفان، الشمالية وولاية سنار. وقال اللواء طارق الأمين البدراوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح صحفي اليوم إن إدارته شنت حملات واسعة على تجار ومهربي المخدرات بعدد من الولايات ضمن خططها الراتبة في ملاحقة الشبكات الإجرامية وتضييق الخناق عليها إنفاذا لخطة محور خفض العرض لمنع التداول غير المشروع للمخدرات والسموم والمؤثرات العقلية .



وذكر أن إدارته بولاية جنوب دارفور تمكنت من الإيقاع بشبكة إجرامية بمنطقة سنقو وضبطت ثلاثة متهمين وبحوزتهم (15762) قندول بنقو تم اتخاذ إجراءات تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة سنقو. واضاف انه بولاية النيل الأبيض أنهت إدارته مغامرات متهم وضبطته وبحوزته 450 قندول بنقو بمنطقة جلابة ريفي تندلتي وتم اتخاذ اجراءات بلاغ بقسم شرطة تندلتي تحت المادة 15/أ، وبولاية غرب كردفان وضعت إدارته حدا لنشاط شبكتين إجراميتين عندما نصبت كمينا ناجحا أسفر عن ضبط متهم وبحوزته 354قندول بنقو وتم تدوين بلاغ بقسم المدينة بحاضرة الولاية الفولة.

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وتمكن فريق آخر من الإيقاع بمتهم وبحوزته 75 قندولا بنقو تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ. وأضاف اللواء البدراوي أن إدارته بالولاية الشمالية وعبر الفرق الميدانية وضعت حدا للنشاط الإجرامي لأحد المتهمين وضبطت بحوزته 240 قندولا بنقو عند مدخل مدينة دنقلا إثر معلومات دقيقة تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا.

وبولاية سنار وإثر توفر معلومات لإدارته بالولاية عن نشاط لشبكة تهرب البنقو بعربة صالون اتوس تم نصب كمين لأفراد الشبكة بقرية مينا وأوقعت في قبضتها 3متهمين وبحوزتهم 100قندول بنقو تم فتح بلاغ تحت المادة 15/أ بقسم شرطة سنجة.

وأكد اللواء البدراوي مقدرة وتصميم إدارته على ملاحقة الشبكات الإجرامية والحد من أنشطتها الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة، مجددا تحذيرات إدارته من خطورة تعاطي المخدرات على الصحة العامة وصحة المتعاطي لتسببها بالإصابة بالفشل الكلوي وتليف الكبد والأورام السرطانية والعجز الجنسي الحاد وفقا لتأكيدات الأطباء.