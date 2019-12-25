حمدوك بخاطب الشعب السوداني مساء غدٍ بقاعة الصداقة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 يخاطب رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك الشعب السوداني مساء غدٍ الأربعاء عبر خطابٍ جماهيري بقاعة الصداقة بالخرطوم وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية المجيدة.

وتهيب لجنة إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر جماهير الشعب السوداني والثائرات والثوار بتسيير المواكب إلى قاعة الصداقة وفقاً للمسارات المحددة.

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