انطلاق موكب إحياء ذكرى ثورة ديسمبر من صينية القندول اليوم

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 أعلنت لجان أحياء بحري عن انطلاق موكب إحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة من صينية القندول بوسط الخرطوم في تمام الساعه الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019.

وأشارت إلى أن الموكب سيتحرك نحو القصر الجمهوري لتسليم مذكرة بمطالب الثوار لاستكمال مهام الثورة(بنود إعلان ميثاق الحرية والتغيير)، ثم يتجه الموكب الى قاعة الصداقة بالخرطوم لحضور ختام فعالية (كل أجزائه لنا وطن). وأكدت لجان أحياء بحري في بيان الثلاثاء أنها على العهد مع الشعب السوداني، وأشارت إلى أن 25 ديسمبر 2018م كان قد شهد أول انطلاقة لمواكب الخرطوم نحو القصر الجمهوري.

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