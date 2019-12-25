رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 أعرب رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك، عن تهنئته للمسيحيين فى السودان، وفى جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الميلاد.

وأكد حمدوك أن السودان بعد الثورة يحترم التنوع ويمكن جميع المواطنين السودانيين، من ممارسة حياتهم فى بيئة آمنة وكريمة. ومن المقرر أن يوجه رئيس الوزراء السودانى، مساء اليوم ، خطابا جماهيريا لمواطنيه، فى قاعة الصداقة بالخرطوم، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر.

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