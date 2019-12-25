محكمة بحرينية تلغي حُكما بدفع السودان تعويضات لشركة فرنسية

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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
ألغت محكمة الاستئناف العليا بمملكة البحرين، حُكمًا قضائيًا يقضى بإلزام السودان دفع تعويض مالي لشركة فرنسية قالت إنها تضررت من توقف العمل في قناة جونقلي.
وبحسب وزارة الخارجية السودانية فإن شركة الإنشاءات الدولية الفرنسية، رفعت منتصف العام الفائت، دعوى قضائية ضد وزارة الري والموارد المائية السودانية، أمام محكمة بحرينية، حجزت بموجبه أصول حكومية لصالح الدعوى.
وقالت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن "محكمة الاستئناف العليا المدنية بمملكة البحرين ألغت حكم المحكمة المدنية الخامسة (الابتدائية)، الذي الزم وزارة الري السودانية بدفع تعويض لصالح شركة الإنشاءات الدولية الفرنسية(SA)".
وأضاف البيان أن الوزارة شكلت، بعد رفع الدعوى، فريقا ضم وزارات العدل والمالية والري وبنك السودان المركزي لمناهضة الدعوى، نجح في إلغاء الحكم الابتدائي وتحميل الشركة الفرنسية مصاريف الدعوى.
وحُجزت حسابات خاصة بحكومة السودان في المصارف البحرينية، بجانب أصول أخرى فور قبول المحكمة البحرينية الابتدائية الدعوى القضائية من الشركة التي تزعم تضررها من توقف العمل في ثمانينات القرن الماضي.
وتوقف العمل في القناة الواقعة بولاية جونقلي بجنوب السودان 1983، إثر نشوب الحرب بين الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق والحكومة المركزية في الخرطوم.
ولم يكتمل العمل في القناة، بعد توقيع اتفاق سلام بين الحركة والخرطوم في 2005، على الرغم من تنفيذ الجزء الأكبر منه.
وانفصل الجنوب عن السودان 2011، في استفتاء شعبي صوت غالبية الجنوبيين على الانفصال، ليكونوا دولة مستقلة.
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