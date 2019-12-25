التفاصيل الكاملة لوصول بعثة الازرق إلى تونس وموعد المباراة أمام النجم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصلت ظهر اليوم بعثة فريق كرة القدم بنادي الهلال إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي عند الخامسة مساء السبت بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت السودان.

وحلت البعثة بفندق المرادي قمرت ووجدت البعثة استقبالا طيبا وكان أيمن زين العابدين موفد النادي قد سبق البعثة ورتب لوصولها.

وسيؤدي الهلال تدريبا مساء غد على ملعب المرادي فيما يختتم تحضيراته على ملعب رادس عند السادسة مساء.

ويواجه الأزرق النجم الساحلي لحساب الجولة الثالثة من مجموعات الأبطال وكان الفريق قد حقق الفوز في الجولة الأولي على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف وخسر الجولة الثانية أمام الأهلي القاهري بملعب السلام بهدف مقابل هدفين. المادة السابقة تعديلات مرتقبة على الجهاز الفني لفريق بلاتينوم الزيمباوي

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