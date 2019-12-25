تعديلات مرتقبة على الجهاز الفني لفريق بلاتينوم الزيمباوي

الخليج 365 :

بلاتينوم الزيمباوي يتذّيل ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا بدون رصيد من النقاط.

أفادت تقارير صحفية أنّ نادي بلاتينوم الزيمباوي يجري مشاوراتٍ للتعاقد مع مدربٍ جديد مؤّقت ليزوي سويسوي الذي لم يقنع إدارة النادي.

وبحسب صحيفة نيوز داي الزيمباوي، فإنّ إدارة بلاتينوم تعتزم الاتفاق مع مدرب ديناموز هراري توانديري لتولي قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ويشارك بلاتينوم الزيمباوي في دور مجموعات أبطال أفريقيا ويحتّل المرتبة الأخيرة في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه الهلال السوداني، الأهلي المصري، والنجم الساحلي.

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و”السبت”، توّج بلاتينوم بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي لكن ذلك لم يكن كافيا لإقناع إدارة النادي بعد رحيل نورمان مابيزا المدير الفني وتولي مساعده سويسوي القيادة الفنية مؤقتًا.

وسيواجه بلاتينوم الزيمباوي السبت المقبل نظيره الأهلي القاهري ضمن مباريات المرحلة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وينتهي عقد بيتر دي جونغ المدير الفني لهايلانديرز تونديراي بنهاية الشهر الجاري.

وأشار شيدو تشيزوندو المتحدث الرسمي باسم النادي إلى أنّ سويسوي مستمر بعقد حتى عام 2020.

وأضاف” لكنّ إذا حدث تغييرات سنبلغكم بالتأكيد لكننا مازلنا نشارك في دوري أبطال إفريقيا”.