إرتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار وحملة إعتقالات واسعة لتجار العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نظمت السلطات المختصة حملة اعتقالات واسعة وسط تجار العملة في منطقة السوق العربي وما جاورها، وتم اعتقال نحو (١٥٠) شخصاً من المضاربين في النقد الأجنبي. وقال متعاملون في السوق لم يطالهم الاعتقال،أن الدولار ارتفع إلى (90) جنيهاً للشراء و(91) جنيهاً للبيع. وقال التاجر أن الاعتقالات أحدثت ربكة بالسوق العربي، وتوقف تحديد سعر،العملات الصعبة ما عدا الدولار وأشار إلى أنه تم فتح بلاغات ضد التجار الذين تم اعتقالهم، مما يعني استمرار الشح والغموض في مقبل الأيام.

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