الرئيس اللبناني: الحكومة الجديدة لجميع وما يحدد لونها التأليف وليس التكليف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف، مشددا على أنها ستكون حكومة للبنانيين جميعًا.
القاهرة – سبوتنيك. وقال عون، في تصريحات عقب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبيل قداس عيد الميلاد بمقر البطريركية في بكركي صباح اليوم الأربعاء: “ما يحدد لون الحكومة هو التأليف وليس التكليف، وهي ستكون لكل اللبنانيين”.
وأضاف عون: “نتمنى أن يخرج لبنان من أزمته قريباً، وأن يكون تشكيل الحكومة هدية رأس السنة”.
وعن شكل الحكومة، قال عون: “لم نتكلم بعد بشأن شكل الحكومة، لكن الحكومة لن تكون تكنو سياسية بل حكومة اختصاصيين”.
وتابع: “انتظرنا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري 100 يوم ولم نحل أزمة التكليف وليس هكذا نشكل الحكومة”.
بدوره، قال البطريرك الراعي، للرئيس عون إننا: “نعرف همومكم وأولها تأليف حكومة جديدة استثنائية بظرف استثنائي، على أن تكون حكومة إنقاذ مؤلفة من شخصيات وطنية تتمكن من وضع البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي”.
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