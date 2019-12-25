هكذا أصبحت السعودية”.. نساء بلا عباءات يرقصن مع الرجال وراقصات في مسبح زجاجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رقص الآلاف على أنغام الموسيقى الشرقية والغربية، في حفل قُدّم على أنّه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في السعودية، التي لم يتوقع كثيرون أن تستقبل حفلات صاخبة مماثلة بعد.

كان مهرجان «ميدل بيست»، نهاية الأسبوع الماضي، أكبر حفل تستضيفه المملكة التي لطالما اعتبرت متشدّدة في تطبيقها للشريعة الإسلامية، لكنها تشهد حملة انفتاح يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في موازاة اعتقالات لنشطاء وكتّاب ورجال دين تنظر لهم السلطات على أنهم متشددون، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

فعلى غرار مهرجان وودستوك الشهير، ضجت الموسيقى لساعات متواصلة خلال ثلاثة أيام في أرجاء الموقع، الذي بُني خصيصاً للحفل في الصحراء قرب الرياض، ورقصت نساء بعضهن دون عباءات وأغطية رؤوس، مع الرجال في الهواء الطلق.

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كذلك أدّت راقصات ارتدين ملابس ضيّقة وصلات في مسبح زجاجي معلّق بالهواء، وقربهن راقصة كانت تمسك بحبل في قفص على شكل بالون.

رئيس هيئة الترفيه السابق كان قد أُعفي من منصبه العام الماضي، بعدما تعرض لانتقادات من محافظين، جراء ظهور نساء ارتدين الملابس ذاتها في عرض لسيرك، إلا أن هذه المرة بدا الوضع مختلفاً.

«كل شيء تغيّر»

صالح النجار، وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر 30 عاماً، قال في تصريح للوكالة الفرنسية: «لقد نشأنا مع المطاوعة (الشرطة الدينية) يحذروننا من أن الرجل الصالح يصلّي، ولا يذهب للحفلات ولا يستمع إلى الموسيقى»، مضيفاً: «أما الآن، فقد تغيّر كل شيء».

ساهم في الترويج للمهرجان الموسيقي مجموعة من مشاهير تطبيق إنستغرام، بمن في ذلك عارضة الأزياء في مجموعة فيكتورياز سيكريت، آنجيل إلسا هوسك، والبريطانية جوردان دان.