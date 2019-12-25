ضابط إماراتي يكشف سر: “10” ملايين دولار وظفها بن زايد لترويج خبر وفاة السلطان قابوس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب إماراتي شهير ومقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، ما قال إنها خطة وضعتها أعلى المستويات في الإمارات لشيطنة سلطنة عمان والترويج لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف على نفسه أنه ضابط في جهاز الامن، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن (10 ملايين دولار وظفها جهازنا الامني، على صحف غربية وعربية، من اجل الترويج لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كانت من اهداف الترويج، من سيحكم بعده).

إلى جانب ما سبق قال الضابط الاماراتي “بدون ظل” إن هدف الترويج كذلك التحدث عن البطالة في السلطنة اثناء حكمه ، وضعف الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنة عن المواقف العربية، وتضخيم الخلافات الأسرية”.ونشطت خلال اليومين الماضيين، حملة بدت أنها منظمة عبر شخصيات وحسابات إماراتية وأخرى محسوبة على عيال زايد، روجت خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وهو ما فجر موجة غضب واسعة في الشارع العماني الذي تصدى بشراسة لهذه الحملة عبر العديد من الهاشتاجات التي برهنت حب الشعب العماني لسلطانه على عكس ما يحاول الذباب ترويجه.