شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يخاطب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الشعب السوداني مساء اليوم (الأربعاء) عبر خطابٍ جماهيري بقاعة الصداقة بالخرطوم وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية المجيدة. وتهيب لجنة إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر جماهير الشعب السوداني والثائرات والثوار بتسيير المواكب إلى قاعة الصداقة وفقاً للمسارات المحددة. اليوم التالي المادة السابقة إبراهيم الشيخ: إقالتي من مجلس قوى الحرية والتغيير (شتلة) المقالة القادمة الألمان يرون أن دونالد ترامب يهدد السلام أكثر من “كيم جونغ أون”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يخاطب الشعب السوداني في ذكرى الثورة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.