إبراهيم الشيخ: إقالتي من مجلس قوى الحرية والتغيير (شتلة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفي إبراهيم الشيخ الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى الحرية والتغيير، إقالته من رئاسة المجلس المركزي للتحالف الحاكم، واعتبر الشيخ في تصريحات لـ(اليوم التالي) أن الحديث عن إقالته (شتلة) لا أساس لها من الصحة، وأردف أنه إلى الآن يباشر أعماله في المجلس الذي يعقد اجتماعاً يتداول حول عملية تعيين الولاة.

واضطر إبراهيم الشيخ الأسبوع المنصرم إلى مغادرة مقر المفاوضات بالعاصمة جوبا في أعقاب تصريحات رافضة لتمثيل قوى التغيير في العملية من قبل قيادات حركات الكفاح المسلح والتي هاجم بعضهم (الشيخ) بشكل واضح، ونعت الشيخ في وقت سابق عملية المفاوضات الجارية هناك بأنها مضيعة للوقت ومهدد لتحقيق أهداف وغايات الثورة .

اليوم التالي