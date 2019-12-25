روحاني: يجب اتخاذ خطوات أكثر أهمية لتحقيق التعادل في الاتفاق النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يجب اتخاذ خطوات أكثر أهمية لتحقيق التعادل في الاتفاق النووي، مضيفا: “لا سبيل أمام الأعداء سوى الاستسلام أمام إرادة الشعب الإيراني”.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإيراني قال ذلك، في كلمة خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، أكد فيها أنه على دول “5+1″، العمل بالتزاماتها وتعويض أخطائها السابقة.

وقال روحاني: “بات أكثر وضوحا لنا مؤخرا، أن المشاكل الموجودة نتيجة الضغوط الأمريكية لا تقتصر على الشعب الإيراني فقط”.

وأضاف: “خلال الاجتماع الرباعي بين ايران وماليزيا وتركيا وقطر، رأينا أن باقي الدول تواجه المشاكل في التعامل مع أمريكا”.