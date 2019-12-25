(كاف) تحديد موعد مباراة الهلال والنجم والقنوات الناقلة

التاريخ: 25-ديسمبر-2019
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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراة الهلال السوداني ومضيفه النجم الساحلي التونسي، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، وهو يوم السبت المقبل 28 ديسمبر الحالي، عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس، السابعة بتوقيت السودان بالملعب الأولمبي برادس.
وتنقل المباراة بحسب صحيفة آخر لحظة، على قناة (Bein Sports HD5)، ويعلق عليها رؤوف خليف.. كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة التونسية أرضياً، ويدير المواجهة تحكيمياً المغربي نور الدين الجعفري.
وكانت بعثة الهلال السوداني قد غادرت البلاد مساء أمس الثلاثاء في طريقها إلى الأراضي التونسية.
يتصدر فريق جوهرة الساحل المجموعة (6 نقاط)، يليه الهلال والأهلي المصري (3 نقاط) ويتخلف بلاتينيوم ستارز في المؤخرة بدون رصيد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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