هاجر كباشي في (مساء جديد)

تطل الفنانة هاجر كباشي على مشاهدي برنامج (مساء جديد) بقناة النيل الأزرق خلال اليومين القادمين في أول إطلالة لها بعد غياب (6) سنوات قضتها باستراليا، وستكشف هاجر في الحلقة عن مشروعها الفني القادم وتفاصيل هجرتها بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى جانب الكثير من الأسرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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