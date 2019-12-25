بعد بيع “الحرة”.. صاحب الغلبة فيها سلطان عموم الفور

التاريخ: 25-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة علمت مصادر أن الناشر والصحفي د. الفاتح الحسن المهدي، قام ببيع صحيفته (الحرة) المتوقفة عن الصدور منذ عدة سنوات.. عدد من الملاك الجدد آلت إليهم الصحيفة باتفاق مالي مع الفاتح الحسن لم يتم الإعلان عنه.. صاحب الغلبة في الصحيفة بحسب صحيفة آخر لحظة، هو سلطان عموم الفور أحمد حسين أيوب علي دينار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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