عفاف تبعث بالتحية لـ(الكنداكات)

قدمت المذيعة عفاف حسن أمين التحية لـ(الكنداكات) وما قدمنه من صورة زاهية للعالم تحكي عن عظمة ووعي المرأة السودانية. كما حيت عفاف الشهداء والثوار من خلال حلقة خاصة قدمتها قناة النيل الأزرق بمناسبة الذكرى الأولى للثورة، وتخللت الحلقة بحسب صحيفة آخر لحظة، أغنيات وطنية وحماسية للفنانين محمود عبد العزيز وسيف الجامعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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