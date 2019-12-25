بعد وصول الكاردينال.. (3) لاعبين ينتظرون مصيرهم

يترقب ثلاثة من لاعبي الهلال بقيادة عبد اللطيف بوي، السمؤال ميرغني، بشة الصغير، حسم مصيرهم بشأن تجديد عقوداتهم في المرحلة المقبلة بعد وصول رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال من رحلته الخارجية مؤخراً.

وقالت مصادر إن رئيس النادي أشرف الكاردينال أبرم اتفاقاً مبدئياً مع قائد الفريق عبد اللطيف بوي بالاستمرار وتجديد عقده لمدة لا تتجاوز العامين.

Advertisements

ووفق ذات المصدر فإن كلا من السمؤال ميرغني وبشه الصغير أبديا موافقة أولية على تجديد التعاقد وإكمال الاتفاق مع رئيس النادي بشكل نهائي.

ويخطط الهلال بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى دعم صفوف الفريق بعناصره في الانتدابات الشتوية المرتقبة تأهباً لتحديات البطولة الأفريقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)