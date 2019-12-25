ندى القلعة تعيش ذكرى (الغرام الأول)

تطل الفنانة ندى القلعة في حفل رأس السنة بأحد منتجعات أم درمان الشهيرة، وستقدم ندى في الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية الوطنية الجديدة التي تجمعها بالشاعر إسحق الحلنقي، منها (وطن الحبايب) و(حنية وطني) اللتين لحنهما الملحن عماد يوسف، بالإضافة لأغنية (الغرام الأول) التي لحنها الموسيقار محمد حامد جوار، كما ستقدم القلعة بحسب صحيفة آخر لحظة، باقة من أشهر أغنياتها العاطفية والحماسية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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