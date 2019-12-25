التعايشي: اكتمل نقاش كل القضايا مع “الحلو” بإستثناء “علمانية الدولة”

عاد للبلاد أمس وفد الحكومة المفاوض للخرطوم، وأكد عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي أن الوفد المفاوض ناقش كل المحاور الخاصة بالجبهة الثورية وقال في تصريحات صحفية السلام ليس بسيطاً وليس بالأمر السهل لكنه ليس مستحيلاً. وأعلن عن توصلهم إلى تقدم في كل المحاور بما فيها إعلان المبادئ واعتبر أن ذلك يمثل شبه اتفاق حول مسار دارفور، وفيما يتعلق بالحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو قال: توصلنا في إعلان المبادئ لحسم القضايا في إطارها السياسي ثم سننتقل إلى مرحلة الاتفاق السياسي وأردف: (اذا تجاوزنا ذلك سنكون قطعنا أكثر من 70 % من الاتفاق السياسي الكلي).

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ونوه التعايشي بحسب موقع صحيفة الجريدة، إلى إكتمال مناقشة كل القضايا مع الحلو بإستثناء طبيعة الدولة وأقر بأن سؤال إدارة الدولة ليس سهلا واعتبر إنه سؤال رئيسي واستدرك قائلاً: تم النزاع عليه تاريخياً في اطاره الفلسفي وهو جزء من سؤال طبيعة إدارة الدولة، وجدد حرص الحكومة على معالجة الأسباب الرئيسية التي تسببت في الحروب وأشار الى إن وفدي الحكومة والحركة الشعبية ناقشا سؤال الدولة بعقل مفتوح، ودلل على تقدم المفاوضات بأن الوساطة وصلت مرحلة الدفع بالمقترحات، ووصف ذلك بأنها مسألة متقدمة جداً،

وأعلن عن موافقة وفد الحكومة على معظم مقترحات الوساطة من ناحية المضمون وأقر بتحفظ الحركة على تلك المقترحات إلا أنه عاد ليؤكد أن تحفظاتها محل نقاش، وفيما يتعلق بالمنطقتين أردف: (تم تقديم اتفاق ورد الحكومة عليه انتهى).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)