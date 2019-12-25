مذكرة لوزير الداخلية عن تزايد حالات إختفاء ذوي الإعاقة الذهنية

سلم مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مذكرة إلى وزير الداخلية اشتكوا فيها من تجرعهم الألم بسبب ضعف تفاعل الشرطة في عمليات البحث عن المفقودين من ذوي الإعاقة الذهنية والاضطرابات النفسية والمسنين.

وكشفت المذكرة بحسب موقع صحيفة الجريدة”، عن اختفاء العديد من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والاضطرابات النفسية والمسنين ودللت على ذلك بإختفاء الطفل عاصم أبو عبيدة من ذوي التوحد والذي خرج من منزل ذويه في الثامن والعشرين من فبراير عام 2018 ولم يعرف مصيره حتى الآن).

ودللت المذكرة على عدم تفاعل الشرطة مع مفقودي ذوي الإعاقة في الوقت الراهن بحادثة الطفل محمد أكرم والذي توفى غرقاً في النيل بعد أن إختفى في التاسع من ديسمبر الجاري أثناء دوامه المدرسي من مدرسة القلعة بالجريف غرب بعد أدائه صلاة الظهر بالمسجد المجاور للمدرسة،

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ونوهت المذكرة إلى أن أسرة الطفل التي تسكن بحي الطائف قامت بالتبليغ للشرطة بعد مرور 4 ساعات بالقسم الشرقي إلا أن الضابط المناوب في تلك الفترة قام بطرد أسرة محمد أكرم وذلك بحجة ان فقدانه لم يكمل 24 ساعة وذلك حسب العرف المتفق عليه من قبل الشرطة.

ونوهت المذكرة إلى أن الشرطة باشرت بحثها بعد مرور يومين إلا أنه تم العثور على الطفل متوفياً غرقاً في النيل بعد أن قام الشخص الذي وجده بإبلاغ الشرطة وأسرته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)