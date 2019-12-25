القوات المسلحة تجدد التزامها بحماية الدستور

أكد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة، ملتزمة بحماية الدستور وحفظ تراب الوطن ومنع البلاد من الانزلاق.

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وقال رئيس الأركان خلال احتفال كلية القادة والأركان بتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة بحسب صحيفة آخر لحظة، إن القوات المسلحة ستظل عصية على كل محاولات الاستهداف والشقاق، وأنها تعمل في تناغم تام مع القوات النظامية الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)