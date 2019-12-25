وزيرة التعليم العالي: جهات وراء اعتصامات واحتجاجات الطلاب

التاريخ: 25-ديسمبر-2019
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اتهمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. انتصار صغيرون، جهات لم تُسمها للوقوف وراء احتجاجات واعتصامات طلاب الجامعات أمام الوزارة.
وقالت إن هناك جهة تقودهم لشيء خطير جداً لكنهم كانوا أكثر وعياً وتفهماً لخطورة ما يهدد البلاد. وشكت من تدخل الطلاب في سياسات الوزارة وخاصة المناهج، واشتكت الوزيرة من عدم تحسين بعض الجامعات للبيئة رغم تسلمها مبالغ مالية وتساءلت أين ذهبت هذه المبالغ؟!
وكشفت صغيرون في منبر “سونا” بحسب صحيفة آخر لحظة، عن قبول طالبة واحدة في كلية الغابات بجامعة شرق كردفان وقبول 6 طلاب في السنة التي تلتها، فضلاً عن وجود جامعات ليس لها مناهج وقاعات ومعامل وأساتذة، ونفت الوزيرة إغلاق أي جامعة، وإنما تجميدها إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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