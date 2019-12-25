الشيوعي: موازنة 2020 تُعبٍّر عن الثورة المضادة

التاريخ: 25-ديسمبر-2019
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قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي كمال كرار، إن موازنة 2020 تتعارض وتتنافى مع روح الثورة وبعيدة عن شعاراتها، بل تعبر عن الثورة المضادة.
وقطع كرار في حديثه لمصادر، بعدم وجود دعم لأي سلعة في السودان وفقاً الأرقام والإحصائيات، وتابع كمال بحسب صحيفة آخر لحظة: “البنزين الذي تقول الحكومة بأنها تدعمه منتج محلياً، وتكلفته أقل بكثير من المستورد”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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