وقفة احتجاجية بمجلس الوزراء للمطالبة بإقالة اللجنة الأمنية ببورتسودان

التاريخ: 25-ديسمبر-2019 فى : أخبار 46 مشاهدة نظم مئات الثوار أمس، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء مطالبين فيها بإقالة اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر. Advertisements ورفع الثوار لافتات تؤكد فشل اللجنة في حماية الولاية التي شهدت العديد من الصراعات في الفترة السابقة. وحمَّل الثوار بحسب صحيفة آخر لحظة، انفلات الأوضاع التي شهدتها الولاية لضعف اللجنة، بجانب تورط بعضهم في الأحداث بسبب دعمه لإثنيات على حساب الأخرى، فضلاً عن عدم التعامل الجاد مع مثيري الفتن بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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