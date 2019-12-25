وزير الإعلام: بيئة التلفزيون طاردة وشغالين تغيير “بيدينا وكرعينا”

التاريخ: 25-ديسمبر-2019
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أقر وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ببطء الإصلاحات في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، وقال فيصل لمصادر، مع ذلك شغالين تغيير في الإذاعة والتلفزيون بيدينا وكرعينا، ولكن بطيء شديد، لجهة أن التغيير فيه محكوم بقانون الخدمة المدنية.
وأكد فيصل بحسب صحيفة آخر لحظة، أن أعداد الموظفين بالهيئة ضخمة ويمثلون خمسة أضعاف الحاجة الفعلية، ووصف عقول بعض العاملين بالإذاعة والتلفزيون بالمتحجرة والقديمة وغير المتحررة.
كما يوجد بالهيئة شباب مبدعون، مشيراً إلى هجرة العديد من الكوادر الإذاعة والتلفزيون لضعف الإمكانيات والبيئة الطاردة والمرتبات ضعيفة والحوافز المخجلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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