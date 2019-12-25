“حميدتي”: الحكومة مستعدة لدفع كل استحقاقات السلام

التاريخ: 25-ديسمبر-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” حرص الحكومة والتزامها بالمضي قدماً في طريق السلام الشامل والمستدام. Advertisements وقال خلال مخاطبته توقيع سلام مسار الوسط إن السودان عاش عقوداً من الحروب والخراب وآن الأوان لدفع استحقاقات السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوداني. وأعلن “حميدتي” بحسب صحيفة آخر لحظة، استعداد الحكومة لدفع كل استحقاقات السلام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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