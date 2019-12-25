اتحاد المحامين يرفض تسليم النقابة إلى لجنة التفكيك

التاريخ: 25-ديسمبر-2019
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أعلنت نقابة المحامين، أن موقفها المبدئي وبقرار من مجلس النقابة، هو الامتناع تماماً عن تسليم النقابة وأصولها وممتلكاتها، إلا لنقابة منتخبة من قواعد المحامين، وانعقد أمس بدار المحامين اجتماع مشترك بين نقيب المحامين عثمان محمد الشريف ولجنة حصر واستلام أصول النقابة.
وأوضح مقرر لجنة الحصر، المسجل العام لتنظيمات العمل خلال الاجتماع، أن مهمتهم هي حصر الأصول والممتلكات والأموال تمهيداً لتسليم النقابة للجنة التسيير المزمع تكوينها.
من جانبه وبحسب صحيفة آخر لحظة، قال نقيب المحامين إن موقفهم هو رفض التسليم إلا لنقابة منتخبة، وإن النقابة أخذت شرعيتها الوطنية والدولية من إرادة المحامين الحرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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